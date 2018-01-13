Смертин: «Спартак» явно не хотел никого обидеть записью о «тающих шоколадках» в Twitter

Бывший игрок сборной России по футболу, а ныне офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом Алексей Смертин прокомментировал запись о «тающих шоколадках» в отношении бразильских легионеров «Спартака», появившуюся на официальной странице клуба в социальной сети Twitter.

«Спартак» явно не хотел никого обидеть или задеть. Уверен, игроки «Спартака» дружат между собой. Прежде чем что-то публиковать, всегда нужно подумать, а не оскорбит ли это кого-то. Так что этот пост получил дискриминационный характер, скорее, от незнания. А то, что это случилось на официальном канале «Спартака», — упущение пресс-службы. Но, думаю, больше такого не повторится и данная ситуация станет полезным уроком для клуба», — цитирует представителя РФС «Чемпионат».

По словам Смертина, РФС готов оказать образовательную поддержку игрокам «Спартака», и, в частности, провести для них тренинги «Футбол без дискриминации», организуемые для школьников и студентов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» принёс извинения за запись о «тающих шоколадках» на странице клуба в Twitter.