СК проводит проверку по факту гибели члена сборной России по пулевой стрельбе

Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту гибели члена сборной России по пулевой стрельбе Валерия Давыдова, скончавшегося от ранения из травматического пистолета.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК России в Орловской области.

Отмечается, что после ранения, полученного в минувший четверг, 11 января, Давыдов был госпитализирован в Болховскую районную больницу в нетранспортабельном состоянии. Для проведения ему операции выезжала бригада нейрохирургов из областной больницы.

Ранее сообщалось, что Давыдов скончался в 20-летнем возрасте от ранения из травматического пистолета в висок.