Член сборной России по пулевой стрельбе скончался в больнице после ранения

Член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов скончался в больнице в результате полученного им в минувший четверг, 11 января, ранения в висок из травматического оружия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Стрелкового союза России.

Отмечается, что выстрел, в результате которого 20-летний Давыдов получил смертельное ранение, произошёл вне спортивного объекта и никакого отношения к тренировочному процессу не имел.

Ранее сообщалось, что Давыдов, становившийся призёром юниорского чемпионата мира по стрельбе, находится в больнице в критическом состоянии.