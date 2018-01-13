Член сборной России по пулевой стрельбе скончался в больнице после ранения

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Член сборной России по пулевой стрельбе Валерий Давыдов скончался в больнице в результате полученного им в минувший четверг, 11 января, ранения в висок из травматического оружия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Стрелкового союза России.

Отмечается, что выстрел, в результате которого 20-летний Давыдов получил смертельное ранение, произошёл вне спортивного объекта и никакого отношения к тренировочному процессу не имел.

Ранее сообщалось, что Давыдов, становившийся призёром юниорского чемпионата мира по стрельбе, находится в больнице в критическом состоянии.

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