Призёр юниорского ЧМ по стрельбе ранен из травматического оружия и находится в критическом состоянии

Призёр юниорских чемпионатов мира в стрельбе по движущейся мишени Валерий Давыдов получил ранение из травматического оружия и находится в критическом состоянии.

Как сообщат «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Стрелкового союза России, инцидент произошёл 11 января вне спортивного объекта и не имеет отношения к тренировочному процессу и соревнованиям.

«Состояние Валерия критическое, но мы будем помогать ему бороться за жизнь», — добавили в организации.

Давыдов является призёром чемпионатов мира и Европы среди юниоров 2016 и 2017 годов в стрельбе по движущейся мишени.

Ранее сообщалось, что автомобиль бывшего футболиста «Байера» обстреляли в Германии.