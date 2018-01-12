Призёр юниорского ЧМ по стрельбе ранен из травматического оружия и находится в критическом состоянии
Призёр юниорских чемпионатов мира в стрельбе по движущейся мишени Валерий Давыдов получил ранение из травматического оружия и находится в критическом состоянии.
Как сообщат «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Стрелкового союза России, инцидент произошёл 11 января вне спортивного объекта и не имеет отношения к тренировочному процессу и соревнованиям.
«Состояние Валерия критическое, но мы будем помогать ему бороться за жизнь», — добавили в организации.
Давыдов является призёром чемпионатов мира и Европы среди юниоров 2016 и 2017 годов в стрельбе по движущейся мишени.
Ранее сообщалось, что автомобиль бывшего футболиста «Байера» обстреляли в Германии.
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