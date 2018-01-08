СМИ: Автомобиль бывшего футболиста «Байера» обстреляли в Германии

Бывший полузащитник «Байера» Дениз Наки, ныне выступающий за турецкий «Амедспор», пережил вооружённое нападение во время поездки по Германии.

Автомобиль Наки был обстрелян из проезжающей машины на автостраде около города Дюрен, сообщает BBC.

Отмечается, что по авто было выпущено минимум две пули, сам игрок не пострадал. Местные полицейские начали расследование по статье «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» купил родной клуб в Грузии.