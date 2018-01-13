Переводчик Карреры: если футболист забивает на 98-й минуте, можно хоть штаны снять и обораться

Переводчик главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры Артём Фетисов рассказал, как реагирует на события на поле, находясь на тренерской скамье во время матчей.

«Стараюсь контролировать себя в минуты эйфории. Только в этом сезоне мы неоднократно вели со счётом 2:0 и за две минуты соперник сравнял счёт. Попрыгал, порадовался ты, ну и толку от этого? Значит, переборщил. Так как я суеверный, я называю это даже сглазил», — поведал Фетисов в интервью с корреспондентом RT.

Он отметил, что после забитого гола нужно успокоиться, так как игра продолжает развиваться дальше и случится может что угодно.

«Понятно, что если Пашалич забивает на 98-й минуте, то можешь хоть штаны снять и обораться, потому что уже ничего не произойдёт негативного», — добавил Фетисов.

Ранее он признался, что попросил Карреру предупредить его заранее, если тот будет знать, что уходит.