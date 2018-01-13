В Сеуле согласились на переговоры с Пхеньяном по поводу участия артистов из КНДР в Олимпиаде
Власти Южной Кореи приняли предложение КНДР о проведении переговоров по вопросу приезда северокорейского художественного коллектива на Олимпиаду в Пхёнчхане.
Об этом сообщает «Рёнхап».
Встреча должна состояться 15 января.
Ранее стало известно, что представители Северной Кореи предложили провести переговоры на рабочем уровне с Южной Кореей, чтобы обсудить вопрос приезда в страну артистов из КНДР на время зимней Олимпиады.
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