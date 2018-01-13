В Сеуле согласились на переговоры с Пхеньяном по поводу участия артистов из КНДР в Олимпиаде

Власти Южной Кореи приняли предложение КНДР о проведении переговоров по вопросу приезда северокорейского художественного коллектива на Олимпиаду в Пхёнчхане.