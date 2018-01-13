Услугина заменит Акимову на эстафете этапа КМ по биатлону

Ирина Услугина выступит вместо Татьяны Акимовой в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает Союз биатлонистов России. Акимова подвернула ногу на тренировке и не сможет выйти на старт. Вместе с Услугиной в эстафете от российской сборной примут участие Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова-Перхт. Женская гонка начнётся в 16:30 мск. Ранее биатлонистка Коукалова сообщила, что пропустит ОИ-2018.