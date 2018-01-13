Услугина заменит Акимову на эстафете этапа КМ по биатлону

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Ирина Услугина выступит вместо Татьяны Акимовой в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Об этом сообщает Союз биатлонистов России.

Акимова подвернула ногу на тренировке и не сможет выйти на старт.

Вместе с Услугиной в эстафете от российской сборной примут участие Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова-Перхт.

Женская гонка начнётся в 16:30 мск.

Ранее биатлонистка Коукалова сообщила, что пропустит ОИ-2018.

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