Услугина заменит Акимову на эстафете этапа КМ по биатлону
Ирина Услугина выступит вместо Татьяны Акимовой в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
Об этом сообщает Союз биатлонистов России.
Акимова подвернула ногу на тренировке и не сможет выйти на старт.
Вместе с Услугиной в эстафете от российской сборной примут участие Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова-Перхт.
Женская гонка начнётся в 16:30 мск.
Ранее биатлонистка Коукалова сообщила, что пропустит ОИ-2018.
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