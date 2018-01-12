Биатлонистка Коукалова сообщила, что пропустит ОИ-2018

Двукратная чемпионка мира чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не выступит на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я пыталась сделать всё возможное, чтобы вернуться. К сожалению, не могу тренироваться, как бы я хотела. Я очень разочарована, потому что Олимпиада — главное событие для каждого спортсмена», — приводит слова Коукаловой официальный сайт Союза биатлонистов Чехии.

Отмечается, что 28-летняя спортсменка пропустит остаток сезона и будет проходить лечение.

Ранее сообщалось, что заявка сборной России по биатлону на ОИ-2018 будет передана в СБР после этапа КМ в Антхольце.