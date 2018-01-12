Заявка сборной России по биатлону на ОИ-2018 будет передана в СБР после этапа КМ в Антхольце

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов сообщил, что окончательная заявка сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года будет представлена на рассмотрение СБР сразу по окончании этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

«22 января мы отдаём все бумаги на утверждение в правление СБР, и потом правление организации пересылает их в Олимпийский комитет России», — приводит слова Барнашова «Р-спорт».

Он отметил, что олимпийская шестёрка у мужчин будет отобрана из тех спортсменов, кто сейчас входит в основной состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

«Никаких других претендентов мы не видим. Тот же Дмитрий Малышко, который выступает на Кубке IBU, но на последнем из этапов в Арбере пропустил индивидуальную гонку. Видимо, что-то не в порядке со здоровьем. До этого на этапе в Осрблье у Малышко тоже не получилось показать никаких серьёзных результатов, то есть рассматривать его кандидатуру или кандидатуру кого-то ещё у нас просто нет оснований», — добавил председатель тренерского совета СБР.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка приняла решение завершить карьеру в 26 лет.