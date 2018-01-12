Заявка сборной России по биатлону на ОИ-2018 будет передана в СБР после этапа КМ в Антхольце
«22 января мы отдаём все бумаги на утверждение в правление СБР, и потом правление организации пересылает их в Олимпийский комитет России», — приводит слова Барнашова «Р-спорт».
Он отметил, что олимпийская шестёрка у мужчин будет отобрана из тех спортсменов, кто сейчас входит в основной состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.
«Никаких других претендентов мы не видим. Тот же Дмитрий Малышко, который выступает на Кубке IBU, но на последнем из этапов в Арбере пропустил индивидуальную гонку. Видимо, что-то не в порядке со здоровьем. До этого на этапе в Осрблье у Малышко тоже не получилось показать никаких серьёзных результатов, то есть рассматривать его кандидатуру или кандидатуру кого-то ещё у нас просто нет оснований», — добавил председатель тренерского совета СБР.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка приняла решение завершить карьеру в 26 лет.