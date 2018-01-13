Ковальчук: когда произошла эвакуация из отеля, думал, что это опять допинг-контроль пришёл

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Нападающий команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Илья Ковальчук рассказал об эмоциях, полученных в результате эвакуации из отеля Hilton Astana во время Матча звёзд.

«Я в этот момент был в душе, готовился ко сну. Вначале думал, что это опять допинг-контроль пришёл. Но оказалось, что всё намного серьёзнее. Выбежал в коридор в одних трусах, все начали бегать и кричать: «Спускайтесь!». Момент неприятный, но все спустились вниз, увидели друг друга сонными, без макияжа. Даже не помню, во сколько это началось, но легли спать часов в пять», — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом RT. 

Ранее сообщалось, что участники Матча звёзд КХЛ в Астане ночью были эвакуированы из отеля в результате задымления.

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