Ковальчук: когда произошла эвакуация из отеля, думал, что это опять допинг-контроль пришёл

Нападающий команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Илья Ковальчук рассказал об эмоциях, полученных в результате эвакуации из отеля Hilton Astana во время Матча звёзд.

«Я в этот момент был в душе, готовился ко сну. Вначале думал, что это опять допинг-контроль пришёл. Но оказалось, что всё намного серьёзнее. Выбежал в коридор в одних трусах, все начали бегать и кричать: «Спускайтесь!». Момент неприятный, но все спустились вниз, увидели друг друга сонными, без макияжа. Даже не помню, во сколько это началось, но легли спать часов в пять», — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом RT.

Ковальчук о ночной эвакуации на 30 градусный мороз. Говорит, выбежал из номера в одних трусах, закалка))) pic.twitter.com/MmgeDXmtNh — Ksenia Rahnovskaya (@xx_Xenon_xx) 13 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что участники Матча звёзд КХЛ в Астане ночью были эвакуированы из отеля в результате задымления.