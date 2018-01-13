ЦСКА разрешил Рахимичу совмещать работу в клубе и сборной Боснии и Герцеговины по футболу

Руководство ЦСКА разрешило Элвиру Рахимичу совмещать работу тренером в ДЮСШ и ассистентом в сборной Боснии и Герцеговины по футболу.

«Буду совмещать работу в сборной и клубе, руководство ЦСКА мне разрешило. В понедельник узнаю, чем буду заниматься в спортивной школе армейцев, а 21 января поеду на сбор национальной команды», — приводит слова Рахимича ТАСС.

Рахимич вошёл в штаб нового наставника сборной Боснии и Герцеговины Роберта Просинечки.

Ранее сообщалось, что в контракте футболиста Бистровича с ЦСКА прописана сумма отступных.