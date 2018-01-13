В контракте футболиста Бистровича с ЦСКА прописана сумма отступных
Стали известны подробности контракта полузащитника Кристяна Бистровича с московским ЦСКА.
Как сообщает Index.hr, в соглашении с хорватом прописаны отступные в размере €20 млн. Таким образом, 19-летний игрок может свободно покинуть российскую команду, если за него предложат эту сумму.
ЦСКА заплатил за Бистровича около €500 тыс. клубу «Славен Белупо».
Ранее ЦСКА объявил о трансфере 19-летнего хорватского полузащитника.
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