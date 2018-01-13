В контракте футболиста Бистровича с ЦСКА прописана сумма отступных

Стали известны подробности контракта полузащитника Кристяна Бистровича с московским ЦСКА.

Как сообщает Index.hr, в соглашении с хорватом прописаны отступные в размере €20 млн. Таким образом, 19-летний игрок может свободно покинуть российскую команду, если за него предложат эту сумму.

ЦСКА заплатил за Бистровича около €500 тыс. клубу «Славен Белупо».

Ранее ЦСКА объявил о трансфере 19-летнего хорватского полузащитника.