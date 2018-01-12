ЦСКА объявил о трансфере 19-летнего хорватского полузащитника

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником хорватского «Славен Белупо» Кристияном Бистровичем.

Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с 19-летним игроком рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Бистрович принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, но результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что «Тосно» принял предложение московского «Динамо» по трансферу футболиста Евгения Маркова.