ЦСКА объявил о трансфере 19-летнего хорватского полузащитника
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с полузащитником хорватского «Славен Белупо» Кристияном Бистровичем.
Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение с 19-летним игроком рассчитано до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне Бистрович принял участие в 12 матчах чемпионата Хорватии, но результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось, что «Тосно» принял предложение московского «Динамо» по трансферу футболиста Евгения Маркова.
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