Отец новичка «Барселоны» Йерри Мины: мы назвали сына в честь персонажа мультфильма «Том и Джерри»

Отец защитника «Барселоны» Йерри Мины Хосе Эулисес признался, что он с супругой назвал сына в честь персонажа мультфильма «Том и Джерри».

«Имя выбрала мама Йерри. Нам очень нравился мультфильм «Том и Джерри», и так она выбрала имя. Хотя мы написали имя через букву «Й», — приводит слова Мины-старшего Mundo Deportivo.

Мина стал футболистом «Барселоны» зимой 2018 года, перейдя туда из бразильского «Палмейраса».

Ранее футболист «Спартака» Боккетти заявил, что его жена пообещала подарить ему на день рождения российский паспорт.