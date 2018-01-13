КНДР предложила Южной Кореи провести переговоры об участии своих артистов в Олимпиаде

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КНДР направила Южной Корее предложение об участии деятелей искусства страны на Олимпиаде в Пхёнчхане.

«Северная Корея направила уведомление для проведения переговоров на уровне рабочих групп на северокорейской стороне деревни Пханмунджом 15 января по вопросу приезда художественного коллектива», — приводит сообщение южнокорейского министерства объединения Reuters.

Отмечается, что КНДР также хочет предложить новую дату переговоров по вопросу участия своей делегации в ОИ.

Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея могут объединить команды в бобслее и хоккее на ОИ-2018.

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