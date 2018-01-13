Тренер считает, что «Реал» заслужил победу над «Химками» в матче баскетбольной Евролиги

Главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение своих подопечных в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с мадридским «Реалом» .

«Реал» заслужил эту победу. Для нас был тяжёлый вечер. Мы долгое время обходимся без нашего ключевого игрока на подборах, особенно в нападении. Имею в виду Томаса Робинсона. К тому же Марко Тодорович не смог нам помочь сегодня. У нас был, по сути, один тяжёлый форвард, и мы не смогли противостоять Уолтеру Таваресу и тяжёлой пятёрке «Реала», — приводит слова Барцокаса «Р-спорт».

Он отметил, что игроки в какой то степени потеряли уверенность на штрафных бросках, а соперник при этом забросил много лёгких двухочковых и хорошо переходил из обороны в нападение.

«Снайперы «Реала» обрели уверенность и забивали с дальней дистанции. Нам было тяжело противостоять им. Но это Евролига, такой формат. Нам надо забыть этот матч, собрать себя по частям и готовиться к следующему матчу», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли «Реалу» в матче баскетбольной Евролиги.