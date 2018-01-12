Нурмагомедов получил подарки от Майка Тайсона
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Instagram рассказал, что получил подарки от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.
«Спасибо моему брату Майку Тайсону за то, что он прислал мне эти красивые вещи», — подписал Нурмагомедов фотографию полученных подарков.
Ранее отец Нурмагомедова рассказал, с кем может сразиться его сын на первом шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard