Нурмагомедов получил подарки от Майка Тайсона

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Instagram рассказал, что получил подарки от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.

«Спасибо моему брату Майку Тайсону за то, что он прислал мне эти красивые вещи», — подписал Нурмагомедов фотографию полученных подарков.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 10, 2018 at 9:25 PST

Ранее отец Нурмагомедова рассказал, с кем может сразиться его сын на первом шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России.