Две российские скелетонистки получат право выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане

Две российские скелетонистки получат право выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Россиянки получили доступ на Игры по итогам олимпийской квалификации.

На Олимпиаде-2018 выступят 20 сильнейших скелетонисток мира. Одно место на правах страны-хозяйки закреплено за представительницей Южной Кореи.

Сборные Германии и Канады будут представлены максимальным количеством скелетонисток на Играх в Пхёнчхане — по три. От Великобритании, США, России и Нидерландов выступят по две спортсменки.

Ранее сообщалось, что российские бобслеисты и скелетонисты планируют приехать на ОИ в Пхёнчхан 5 февраля.