Российские бобслеисты и скелетонисты планируют приехать на ОИ в Пхёнчхан 5 февраля

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан рассказал, что спортсмены планируют прибыть в южнокорейский Пхёнчхан для участия в зимней Олимпиаде 2018 года 5 февраля.

«Мы планируем всей командой заехать в Олимпийскую деревню 5 февраля. Это связано с тем, что 7 и 8 февраля у всех команд будет возможность провести дополнительные тренировки на трассе», — приводит слова Чабана ТАСС.

Он отметил, что количество олимпийских квот определится 14 февраля, после завершения этапа Кубка мира в швейцарском Сент-Морице.

«А поимённый состав будет объявлен позже, это уже как Международный олимпийский комитет решит», — добавил тренер.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пока не планирует посещение ОИ-2018.