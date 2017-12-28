Российские бобслеисты и скелетонисты планируют приехать на ОИ в Пхёнчхан 5 февраля
«Мы планируем всей командой заехать в Олимпийскую деревню 5 февраля. Это связано с тем, что 7 и 8 февраля у всех команд будет возможность провести дополнительные тренировки на трассе», — приводит слова Чабана ТАСС.
Он отметил, что количество олимпийских квот определится 14 февраля, после завершения этапа Кубка мира в швейцарском Сент-Морице.
«А поимённый состав будет объявлен позже, это уже как Международный олимпийский комитет решит», — добавил тренер.
Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин пока не планирует посещение ОИ-2018.