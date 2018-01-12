Нурмагомедов-старший поделился мнением, кто из россиян может выступить на шоу UFC в Москве

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Отец и тренер бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап поделился мнением, кто из спортсменов может представить Россию на шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«У нас есть очень много хороших бойцов, которые соберут арену, — Александр Волков, Гаджимурад Антигулов, Майрбек Тайсумов. Очень хорошо себя зарекомендовал для публики Забит Магомедшарипов. Рустам Хабилов и Ислам Махачев могут присоединиться. Из тяжёлых есть шанс у Шамиля Абдурахимова. Многим сейчас захочется выступить у себя дома и в UFC одновременно. Для зрителей это очень хорошо», — сказал специалист RT.

Турнир UFC запланирован на 14—15 сентября в Москве.

Ранее Нурмагомедов-старший рассказал, как отразится первое в истории России шоу UFC на боях сына.

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