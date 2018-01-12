Хоккеист Чудинов прокомментировал слухи об избиении женщины

Защитник омского «Авангарда» Максим Чудинов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об избиении женщины на новогоднем празднике клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По сообщениям СМИ, на праздничном мероприятии Чудинов ударил жену одноклубника Андрея Стася из-за того, что Стась не стал выступать против бывшего тренера омичей Андрея Скабелки.

«Я слышал про этот откровенный бред. Поднять руку на женщину? Я даже представить себе такого не могу. Это мог написать только отъявленный мерзавец», — цитирует Чудинова «Чемпионат».

Хоккеист отметил, что у него хорошие взаимоотношения со всеми одноклубниками.

«Не надо верить откровенной лжи, которая порочит репутацию мою и моих товарищей по команде и которую распространяют люди с совершенно понятными целями. И в конце скажу одно — наша команда едина, и мы реально будем биться за наш клуб и наших болельщиков», — сказал Чудинов.

Ранее СМИ сообщали, что экс-наставник «Авангарда» Скабелка назвал трусом хоккеиста Чудинова.