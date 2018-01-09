СМИ: Экс-наставник «Авангарда» Скабелка назвал трусом хоккеиста Чудинова
Стали известны причины отставки Андрея Скабелки с поста главного тренера омского хоккейного клуба «Авангард».
Скабелка назвал защитника Максима Чудинова трусом из-за того, что тот не заблокировал бросок Бурдасова в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Салавата Юлаева», сообщает «Овертайм». Эта шайба стала победной для уфимцев. В следующей игре против нижнекамского «Нефтехимика» Чудинов не принял участия.
Как сообщает источник программы, 16 игроков омского клуба заявили президенту «Авангарда» Владимиру Шалаеву, что не хотят играть под руководством Скабелки и слушать его оскорбления.
После матча с «Нефтехимиком» Скабелка был отправлен в отставку.
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