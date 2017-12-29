«Авангард» отправил в отставку главного тренера Скабелку

Андрей Скабелка отправлен в отставку с поста главного тренера омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».

Как сообщает пресс-служба клуба, руководство «Авангарда» выражает недовольство игрой и местом клуба в турнирной таблице КХЛ.

В «Авангарде» заявили, что надеялись на длительное и плодотворное сотрудничество со Скабелкой, однако из-за неудовлетворительных результатов вынуждены произвести изменения в коллективе.

46-летний Скабелка ранее работал с магнитогорским «Металлургом», нижегородским «Торпедо», новосибирской «Сибирью» и национальной командой Белоруссии.

Ранее сообщалось, что главный тренер санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Олег Знарок не сможет принять участие в Матче звёзд КХЛ 2018 года, который пройдёт в Астане.