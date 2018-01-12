Гвардиола в четвёртый раз подряд признан тренером месяца в АПЛ

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Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в рекордный четвёртый раз подряд признан лучшим тренером месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Гвардиола — первый тренер, который удостаивался приза четыре раза подряд. Он становился лучшим тренером премьер-лиги по итогам сентября, октября, ноября и декабря. 

В декабре «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл шесть игр и свёл один матч к ничьей.

Лучшим игроком АПЛ стал форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Бристоль Сити» Ли Джонсон был готов выпить самогон с Гвардиолой.

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