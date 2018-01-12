Гвардиола в четвёртый раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.
Pep Guardiola makes #PL history!— Premier League (@premierleague) 12 января 2018 г.
The @ManCity boss wins his 4th consecutive Barclays Manager of the Month award
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Гвардиола — первый тренер, который удостаивался приза четыре раза подряд. Он становился лучшим тренером премьер-лиги по итогам сентября, октября, ноября и декабря.
В декабре «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл шесть игр и свёл один матч к ничьей.
Лучшим игроком АПЛ стал форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Бристоль Сити» Ли Джонсон был готов выпить самогон с Гвардиолой.