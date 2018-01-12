Финский гонщик Виландер считает, что Квят может стать пилотом «Заубера» или «Хааса» в 2019 году

Финский пилот Тони Виландер, выступающий за «Феррари» в гонках на выносливость, считает, что в 2019 году россиянин Даниил Квят может снова стать призовым пилотом в одной из команд «Формулы-1», которые тесно сотрудничают с итальянской командой.

«Квят принесёт с собой в «Феррари» ценный опыт, ведь он выступал в гонках в прошлом сезоне. Вероятно, его менеджмент посчитал этот вариант самым оптимальным в среднесрочной перспективе, даже если работа на симуляторе не позволит ему улучшить навыки пилотирования», — цитирует Виландера Autosport со ссылкой на телеканал C More.

Квят заключил контракт пилота развития с «Феррари» на 2018 год.

«В 2018 году Квяту будет непросто, потому что он явно не горит желанием оставаться тест-пилотом. Но россиянин может вернуться в гонки в составе «Заубера» или «Хааса», если его поддержат спонсоры», — заметил Виландер.

Ранее Квят прокомментировал подписание контракта с «Феррари».