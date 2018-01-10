Квят прокомментировал подписание контракта с «Феррари»
Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал подписание контракта с итальянской командой «Формулы-1» «Феррари».
«Пришло время для хороших новостей», — написал Квят на своей странице в Twitter.
Пришло время для новостей | Time for good news today#kvyatofficial#scuderiaferrari#f1#ferrarrihttps://t.co/IYWTQuQ3Xz— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) 10 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что Квят стал пилотом по развитию «Феррари».
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