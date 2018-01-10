Квят прокомментировал подписание контракта с «Феррари»

Российский гонщик Даниил Квят прокомментировал подписание контракта с итальянской командой «Формулы-1» «Феррари».

«Пришло время для хороших новостей», — написал Квят на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что Квят стал пилотом по развитию «Феррари».