Квят стал пилотом по развитию «Феррари»

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Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом программы развития команды «Феррари».

Об этом сообщает пресс-служба итальянской организации.

Срок соглашения и финансовые подробности сделки не сообщаются. Квят будет заниматься развитием болида «Формулы-1» в сезоне 2018 года.

Ранее в «Ред Булл» объяснили причины увольнения Квята.

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