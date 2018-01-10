Квят стал пилотом по развитию «Феррари»

Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом программы развития команды «Феррари».

Об этом сообщает пресс-служба итальянской организации.

Срок соглашения и финансовые подробности сделки не сообщаются. Квят будет заниматься развитием болида «Формулы-1» в сезоне 2018 года.

Daniil Kvyat to become Scuderia Ferrari’s development driver pic.twitter.com/yvTwQHaTOh — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 10 января 2018 г.

Ранее в «Ред Булл» объяснили причины увольнения Квята.