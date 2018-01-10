Квят стал пилотом по развитию «Феррари»
Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом программы развития команды «Феррари».
Об этом сообщает пресс-служба итальянской организации.
Срок соглашения и финансовые подробности сделки не сообщаются. Квят будет заниматься развитием болида «Формулы-1» в сезоне 2018 года.
Daniil Kvyat to become Scuderia Ferrari’s development driver pic.twitter.com/yvTwQHaTOh— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 10 января 2018 г.
Ранее в «Ред Булл» объяснили причины увольнения Квята.
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