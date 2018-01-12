Знаменосец сборной России на ОИ-1994 Чепиков считает, что россияне должны нести олимпийский флаг на Играх в Пхёнчхане

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился своим мнением, насчёт несения нейтрального флага российскими спортсменами на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 год в южнокорейском Пхёнчхане.

«На открытии флаг всё равно надо нести. Олимпийский — так олимпийский. А какие ещё есть предложения? А может, если мы его не пронесём, то на закрытии нам не вернут наш флаг. Олимпийское движение нужно поддерживать», — цитирует Чепикова «Спорт-Экспресс».

Биатлонист также призвал россиян быть более миролюбивыми по отношению к Олимпийским играм.

«Считаю, что всё равно надо достойному человеку дать возможность пронести олимпийский флаг, а на закрытии — российский. Я не поддерживаю тех, кто призывает к отказам — надо быть более миролюбивыми. Олимпийские игры объединяют, а не разъединяют», — сказал Чепиков.

Он был знаменосцем сборной России на ОИ-1994 в норвежском Лиллехаммере.

Ранее председатель комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о своём отношении к выступлению россиян на ОИ-2018 под нейтральным флагом.