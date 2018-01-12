РУСАДА продлило с UKAD договор о сотрудничестве на 2018 год

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что РУСАДА и Британское антидопинговое агентство (UKAD) продлили договор о сотрудничестве на 2018 год.