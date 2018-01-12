РУСАДА продлило с UKAD договор о сотрудничестве на 2018 год

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Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что РУСАДА и Британское антидопинговое агентство (UKAD) продлили договор о сотрудничестве на 2018 год.

«UKAD продолжает сотрудничать с нами. Мы продлили договор о совместной работе в 2018 году», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве в конце января 2016 года. UKAD помогает РУСАДА осуществлять работу на территории России в период несоответствия российского агентства кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) и РУСАДА подписали соглашение по вопросу антидопинга.

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