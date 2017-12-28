ФТАР и РУСАДА подписали соглашение по вопросу антидопинга

Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали программу о совместных мерах по предотвращению нарушений антидопинговых правил в тяжёлой атлетике в стране.

Об этом сообщается на официальном сайте ФТАР.

Главными пунктами соглашения являются увеличение количества спортсменов в пуле тестирования РУСАДА, а также увеличение объёмов проверок на приём запрещённых препаратов.

Помимо этого, говорится о введении обязательной процедуры допинг-контроля на отборочных турнирах федерации, а также о проведении коммерческого тестирования атлетов за счёт ФТАР.

30 сентября стало известно, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила ФТАР на один год за нарушение антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что тяжелоатлеты будут сдавать экзамен по антидопингу для включения в состав сборной России.