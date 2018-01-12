Сотников занял четвёртое место на шестом этапе ралли «Дакар», лидер общего зачёта Николаев — шестое

Экипаж Дмитрия Сотникова финишировал четвёртым на шестом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков.

Дистанцию спецучастка по территории Перу и Боливии длиной 313 км российский экипаж преодолел за 3 часа 26 минут 1 секунду.

Победу одержал аргентинец Федерико Вильягра (3:22.23), второе место занял чех Мартин Коломы (отставание 2 минуты 46 секунд), третье — голландец Тон ван Генугтен (+2.58). Российский экипаж Эдуарда Николаева стал четвёртым (+3.38).

Николаев продолжает лидировать в общем зачёте с результатом 19:27.27. Вторым идёт Вильягра (+52.40), третьим — белорус Сергей Вязович (+2:29.42). Сотников в генеральной классификации занимает пятую строчку (+3:59.13).

Ранее Николаев поблагодарил чешского пилота Коломы за помощь на пятом этапе «Дакара».