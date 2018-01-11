Николаев поблагодарил чешского пилота Коломы за помощь на пятом этапе «Дакара»

Россиянин Эдуард Николаев, экипаж которого представляет команду «КамАЗ-Мастер», поблагодарил чешского пилота «Татры» Мартина Коломы за помощь на пятом этапе «Дакара».

«Одну дюну я не смог сразу взять, начал сдавать назад, там был уступ, и в него провалилось колесо — машина завалились. Даже не сказал бы, что упали на бок, а именно завалились на угол крыши. Конечно, уже сами не могли выехать. Практически сразу подъехал Коломы, сразу моргнул, что поможет. Я очень ему благодарен, потому что ехавших сзади наших ребят нам пришлось бы ждать подольше», — приводит слова Николаева ТАСС со ссылкой на пресс-службу «КамАЗ-Мастер».

Спортсмен отметил, что вместе с Коломы они поставили машину на колёса очень быстро, потратив на это 17 минут.

«В итоге получилось даже выиграть этап и по итогам дня нарастить отрыв в генеральной классификации от Федерико Вильягры», — добавил Николаев.

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева выиграл пятый этап ралли-рейда «Дакар-2018» и сохранил лидерство в зачёте грузовиков.