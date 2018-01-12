Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» в Кубке Испании

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«Барселона» перед домашними трибунами одержала разгромную победу над «Сельтой» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонской команды.

Победу подопечным Эрнесто Вальверде принесли голы Жорди Альба, Луиса Суареса, Ивана Ракитича и Лионеля Месси, оформившего дубль.

Суммарный счёт 6:2 по итогам двух матчей позволил «Барселоне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании.

Ранее сообщалось, что Месси вошёл в топ-10 бомбардиров за всю историю Кубка Испании

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