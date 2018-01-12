Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» в Кубке Испании
«Барселона» перед домашними трибунами одержала разгромную победу над «Сельтой» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу каталонской команды.
Победу подопечным Эрнесто Вальверде принесли голы Жорди Альба, Луиса Суареса, Ивана Ракитича и Лионеля Месси, оформившего дубль.
Суммарный счёт 6:2 по итогам двух матчей позволил «Барселоне» выйти в четвертьфинал Кубка Испании.
Ранее сообщалось, что Месси вошёл в топ-10 бомбардиров за всю историю Кубка Испании
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