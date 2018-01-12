Полузащитник «Арсенала» продолжит карьеру в «Валенсии»

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Испанская «Валенсия» объявила о трансфере полузащитника Франсиса Коклена из лондонского «Арсенала».

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 26-летним полузащитником рассчитано до июня 2022 года.

Коклен стал игроком «Арсенала» в 2008 году и в его составе принял участие более чем в 150 матчах.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов хочет продолжить карьеру в «Вест Хэме».

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