ЦСКА обыграл «Ладу» и продлил серию побед в КХЛ до восьми матчей
Московский ЦСКА на своём льду обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.
Победу ЦСКА принесли шайбы Ивана Телегина, Романа Любимова и Максима Шалунова.
Благодаря такому результату подопечные Игоря Никитина продлили победную серию в регулярном чемпионате до восьми матчей.
Ранее сообщалось, что шайба Патрика Херсли принесла СКА победу над «Локомотивом» в матче КХЛ.
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