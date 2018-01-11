ЦСКА обыграл «Ладу» и продлил серию побед в КХЛ до восьми матчей

Московский ЦСКА на своём льду обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу армейцев.

Победу ЦСКА принесли шайбы Ивана Телегина, Романа Любимова и Максима Шалунова.

Благодаря такому результату подопечные Игоря Никитина продлили победную серию в регулярном чемпионате до восьми матчей.

Ранее сообщалось, что шайба Патрика Херсли принесла СКА победу над «Локомотивом» в матче КХЛ.