Шайба Херсли принесла СКА победу над «Локомотивом» в матче КХЛ
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола в матче стал шведский защитник Патрик Херсли.
Голкипер СКА Игорь Шестёркин оформил пятый «сухарь» в сезоне, отразив 35 бросков по своим воротам.
БА-БАХ!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 января 2018 г.
Слышно аж на другом конце города - нам звонили, спрашивали, кто это так бахнул.
А это ПАТРИК! #СКАЛОКpic.twitter.com/w7EEOhHPC7
В других матчах игрового дня «Автомобилист» крупно обыграл «Витязь» (5:1), а «Йокерит» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:1).
Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Авангард», забросив три шайбы в концовке матча.