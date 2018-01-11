Шайба Херсли принесла СКА победу над «Локомотивом» в матче КХЛ

Санкт-петербургский СКА на своём льду обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола в матче стал шведский защитник Патрик Херсли.

Голкипер СКА Игорь Шестёркин оформил пятый «сухарь» в сезоне, отразив 35 бросков по своим воротам.

БА-БАХ!

Слышно аж на другом конце города - нам звонили, спрашивали, кто это так бахнул.

А это ПАТРИК! #СКАЛОКpic.twitter.com/w7EEOhHPC7 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 января 2018 г.

В других матчах игрового дня «Автомобилист» крупно обыграл «Витязь» (5:1), а «Йокерит» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

Ранее сообщалось, что «Сибирь» обыграла «Авангард», забросив три шайбы в концовке матча.