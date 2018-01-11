«Сибирь» обыграла «Авангард», забросив три шайбы в концовке матча

Новосибирская «Сибирь» на своём льду одержала победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В первом периоде на гол гостей в исполнении Ильи Михеева «Сибирь» ответила шайбой Андрея Ермакова.

Во второй двадцатиминутке Антон Ковалёв вывел «Авангард» вперёд.

В концовке третьего периода шайбы Николая Демидова, Александера Бергстрёма и Александра Шарова, заброшенные в течение четырёх минут, принесли «Сибири» победу в матче.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.