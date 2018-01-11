«Адмирал» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Владивостокский «Адмирал» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе хозяев голами отметились Артём Земчёнок (23-я минута), Максим Казаков (45-я минута) и Андрей Алексеев (60-я минута). У гостей единственную шайбу забросил Антон Сагадеев (51-я минута).

«Адмирал» впервые в сезоне выиграл три матча подряд и остался на 23-м месте в турнирной таблице. «Барыс», занимающий 20-ю строчку, потерпел восьмое поражение кряду.

Ранее КХЛ выступила с заявлением по поводу резкого ухудшения погоды в Астане.