Определён состав мужской сборной России на эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав мужской команды в эстафете 4х7,5 км, которая пройдёт в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.