Определён состав мужской сборной России на эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав мужской команды в эстафете 4х7,5 км, которая пройдёт в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), в эстафетной гонке выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Соревнования пройдут 12 января.
Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев и Юрий Шопин покинули расположение сборной России в Рупольдинге.
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