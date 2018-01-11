Определён состав мужской сборной России на эстафету на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

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Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав мужской команды в эстафете 4х7,5 км, которая пройдёт в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), в эстафетной гонке выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Соревнования пройдут 12 января.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев и Юрий Шопин покинули расположение сборной России в Рупольдинге.

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