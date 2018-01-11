МОК: мы достигли дружеской договорённости с Bosco на время предстоящих ОИ-2018

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В Международном олимпийском комитете (МОК) подтвердили достижении договорённости с компанией Bosco по использованию не брендированной формы во время зимних Олимпийских Игр 2018 года.

«Мы достигли дружеской договорённости с Bosco на время предстоящих Олимпийских игр. Персонал МОК будет носить не брендированную одежду Bosco, в то время как члены МОК будут носить униформу от другого производителя», — сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Ранее владелец Bosco Михаил Куснирович сообщил, что с формы МОК будут убраны все логотипы компании.

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