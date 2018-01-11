Участие Устюгова в этапе КМ по лыжным гонка в Словении находится под вопросом

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что участие россиянина Сергея Устюгова в соревнованиях девятого этапа Кубка мира, который пройдёт в словенской Планице.

«Этап в немецком Дрездене Сергей пропустит, по Планице пока вопрос, но, скорее всего, тоже пропустит, а в австрийском Зефельде будет выступать. Это связано с травмой, нужно, чтобы он полностью восстановился. Окончательное решение по этапу в Планице будет определять тренерский штаб, предварительно его не планируется ставить на старты в Словении, но есть шансы, что он может пробежать. Ситуация, как принято говорить, пятьдесят на пятьдесят», — приводит слова Крянина ТАСС.

Ранее стало известно, что Устюгов снялся с «Тур де Ски» из-за травмы.