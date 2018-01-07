Устюгов снялся с «Тур де Ски»

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Российский лыжник Сергей Устюгов принял решение отказаться от участия в финальном восхождении на Альпе Чермис в рамках «Тур де Ски».

Как сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер изданию TV2, причиной снятия спортсмена стали боли в спине, которые мешают ему выступать в полную силу.

Россиянин получил травму 4 января во время гонки в немецком Оберстдорфе.

Устюгов занимает третье место в общем зачёте «Тур де Ски».

Ранее стало известно, что Фуркад пропустит эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

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