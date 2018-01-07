Фуркад пропустит эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

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Француз Мартен Фуркад не выступит в эстафетной гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

«Я пропущу гонку, поскольку на следующей неделе у нас напряжённый график в Рупольдинге, в среду пройдёт индивидуальная гонка, и я хочу подойти к этому старту в оптимальном состоянии», — цитирует спортсмена L'Equipe.

Фуркад является лидером общего зачёта Кубка мира.

Эстафету, которая начнётся в 16:30 мск, за сборную Франции побегут Эмилен Жаклин, Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фийон-Мейе и Антонен Гигонна.

Ранее стал известен состав сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе.

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