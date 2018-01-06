Стал известен состав сборной России по биатлону на эстафету на этапе КМ в Оберхофе

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Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами мужской и женской команд на эстафету, которая пройдёт в рамках четвёртого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в мужской эстафете 4×7,5 км Россию будут представлять Алексей Волков, Александр Логинов, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

В состав женской сборной на эстафету 4x6 км вошли Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова, Екатерина Юрлова-Перхт.

Обе гонки пройдут 7 января. Женская начнётся в 13:30 мск, мужская — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе.

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