Фуркад выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе

Француз Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на 12,5 км в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Француз преодолел дистанцию за 32 минуты 23,6 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес и Тарьей Бё соответственно.

Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, финишировавший на 12-й позиции.

Александр Логинов завершил гонку на 18-м месте, Матвей Елисеев — на 26-м, Алексей Волков — на 28-м, Максим Цветков на 45-м, Антон Бабиков — на 55-м.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.