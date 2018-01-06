Кузьмина выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, выиграла гонку преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

Её итоговый результат — 30 минут 49,5 секунды.

Второй стала итальянка Доротея Вирер (отставание 1 минута 4,4 секунды), тройку призёров замкнула украинка Вита Семеренко (+1:10,2). 

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 12-й (+1:41,1), Дарья Виролайнен — 24-й (+2:52,3) и Татьяна Акимова — 33-й (+3:20,8). 

Ранее Кузьмина выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе.

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