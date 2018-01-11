Президент ФФККР надеется, что история с мельдонием не помешает Бобровой выступить на ОИ-2018
«Надеюсь, что всё это не повлияет на её участие в Олимпиаде. Это был не скандал с мельдонием, а скандал Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое не до конца изучило сроки выведения этого препарата. Что касается Бобровой, то обвинения и отстранения сняты. Её результаты и её медали сохранены — это не относится к допинговой истории, о которой сейчас идёт речь», — цитирует Горшкова ТАСС.
Боброва была включена в предварительную заявку российской сборной, направленную в Международный олимпийский комитет (МОК).
Спортсменка из-за скандала с мельдонием в 2016 году пропустила чемпионат мира в Бостоне. Вскоре все обвинения с неё были сняты.
Ранее сообщалось, что последствия травмы не помешают Медведевой выступить на ЧЕ в Москве.