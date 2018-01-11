Последствия травмы не помешают Медведевой выступить на ЧЕ в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева восстановилась после травмы и сможет принять участие в предолимпийском чемпионате Европы, который пройдёт в Москве.

«Женя тренируется в полную силу. Она активно и целенаправленно готовится к чемпионату и дальнейшим соревнованиям. Никаких последствий травмы уже практически нет. Зная её характер и целеустремлённость, надеемся, что увидим её прежнюю», — приводит ТАСС слова президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

Медведева по рекомендации врачей пропустила декабрьский чемпионат России, а также финал серии Гран-при, куда отобралась с первого места.

Чемпионат Европы пройдёт с 15 по 21 января.

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