Сотникова дала совет всем «доброжелателям» подняться с дивана

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова дала совет пользователям социальных сетей, которые оставляют ей негативные сообщения.

«Мой совет всем «доброжелателям»: не доводите меня до такого состояния, как тут. Опасно, ой как опасно. Держите ваши языки за зубами и смотрите в свою тарелочку. А кто, где, когда и сколько... вообще не ваше дело», — написала Сотникова в Instagram.

«Не перестану повторять: поднимите свою попу с дивана и сделайте хоть что-нибудь. Всем остальным моим дорогим людям — спасибо за тёплые слова. Я ценю каждого своего человека», — добавила Сотникова.

Ранее сообщалось, что Сотникова приняла участие в спектаклях ледового балета, которые состоялись в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».